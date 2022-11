Costa Crociere, al via il roadshow per adv “Insieme per creare valore”

Dodici tappe nelle principali città italiane per presentare le strategie e le attività per il 2023 agli agenti di viaggi. Prende il via il 9 novembre a Catania il roadshow di Costa Crociere “Insieme per creare valore” che – da sud a nord – coinvolgerà anche Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona.

Una serie di appuntamenti, che si susseguiranno fino alla fine del mese, durante i quali la direzione commerciale incontrerà oltre 1.500 agenzie di viaggi di tutta Italia. Obiettivo: condividere gli scenari di mercato e le strategie di comunicazione e commerciali della compagnia per il 2023. Durante gli incontri saranno presentati il nuovo contratto di valore e tutti gli strumenti e servizi che Costa Crociere metterà a disposizione per continuare a supportare ancora meglio le agenzie di viaggi.

«Sono davvero entusiasta ed emozionato di ritornare sul territorio, dopo tanto tempo e un periodo complicato, per poter nuovamente ascoltare, condividere e consolidare il nostro rapporto con le agenzie di viaggi – spiega il country manager Italia di Costa Crociere Carlo Schiavon – Vogliamo ringraziare i partner della distribuzione, che sono sempre stati al nostro fianco. Da parte nostra, non abbiamo mai fatto mancare loro il nostro supporto e i nostri servizi e, ora più che mai, puntiamo a rinnovare e rendere ancora più forte la partnership commerciale con il trade, che da sempre è per noi strategica. Nei prossimi mesi continueremo a investire per generare valore per tutta la filiera, per i nostri ospiti, per le comunità locali che tocchiamo con le nostre navi, per i partner della distribuzione e tutti gli stakeholder».

Il roadshow è l’ultimo tassello del piano che quest’autunno vede Costa Crociere impegnata a rilanciare a tutto campo la comunicazione diretta con il trade, riaffermando il ruolo delle agenzie di viaggi come primo ambasciatore del prodotto Costa verso il cliente finale.

Dopo gli incontri di settembre sul territorio tra gli area manager e oltre 1.700 adv, dai primi di novembre sono, infatti, ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere – a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica – durante le quali circa 1.000 agenti avranno l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa, dalle esperienze gastronomiche alle nuove escursioni a terra più lunghe di sempre fino al palinsesto di intrattenimento a bordo.