Costa, black friday delle crociere fino al 30 novembre

È tempo di Black Friday in casa Costa Crociere, con cui fino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza a bordo di una delle navi della compagnia italiana approfittando dei “black prices”.

La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi. La compagnia crocieristica offre anche escursioni con soluzioni adatte a tutti, comprese le famiglie con bambini, così come una grandiosa esperienza culinaria con i piatti a firma di tre grandi chef: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.

Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, la compagnia propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”.

Il Mediterraneo, invece, è di Costa Smeralda, che offre crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia-Roma. Dalla prossima primavera è affiancata da Costa Toscana, alla volta di Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia-Roma.

Mediterraneo orientale, poi, per Costa Deliziosa: in inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon.

Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema.

Infine le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sudamerica dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa.