Cosmopolita Rome, Hilton porta la Tapestry Collection nella Capitale













Nuova apertura romana per Hilton con l’ annuncio della firma di un accordo di franchising con G&W Invest Srl per l’apertura di Cosmopolita Rome, il nuovo hotel del gruppo nella Città eterna, che farà parte della Tapestry Collection – il nuovo brand europeo di Hilton.

La struttura, che aprirà all’inizio del prossimo anno, avrà 76 camere, un rooftop panoramico con vista sulla città,una palestra appena rinnovata e uno spazio per piccole riunioni di lavoro. La posizione è molto centrale: vicino ad alcune delle attrazioni più popolari di Roma, tra cui il Pantheon, la Fontana di Trevi e il Colosseo.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, ha dichiarato: «Nei prossimi anni, apriremo otto nuovi hotel in Italia, espandendo in modo significativo la nostra presenza in città e località chiave. L’Italia, come molti dei suoi vicini europei, ha un gran numero di hotel indipendenti che beneficerebbero della visibilità dei 118 milioni di membri Hilton Honors, e di conseguenza stiamo vedendo un crescente interesse per i marchi Hilton Collection. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner di G&W Invest Srl per dare il benvenuto agli ospiti del nostro primo Tapestry Collection by Hilton nel cuore di Roma».

Walter Pecoraro, proprietario e ceo di G&W Invest Srl, ha dichiarato: «Cosmopolita Rome sarà il nostro secondo hotel in partnership con Hilton e il primo a Roma. Siamo nel settore dell’hospitality da oltre un secolo e da 25 anni siamo i proprietari e i gestori dell’hotel, che è in una posizione perfetta per il primo hotel Tapestry Collection by Hilton a Roma e siamo sicuri che questo sia il momento giusto per avviare il nostro rapporto con Hilton».

La Tapestry Collection by Hilton è un brand che si sta espandendo rapidamente in Europa, con strutture che a breve verranno aperte in Spagna, Francia,e Portogallo.