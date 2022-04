Così le polizze evolute proteggono la ripresa













L’irrompere dell’emergenza Covid nella vita quotidiana ha modificato l’approccio nei confronti dei prodotti assicurativi legati ai viaggi. Secondo l’Ivass, l’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, nel 2021 la vendita di queste polizze è cresciuta fino al 40%. Un trend che ritrova ragion d’essere con il conflitto in Ucraina. Prodotti rinnovati e sempre più modulabili sul piatto di compagnie e broker. Vediamoli.

ERGO

Anche nel 2022 il prodotto di punta di Ergo Assicurazioni è Stornohotel che ha raccolto crescenti adesioni tra le strutture alberghiere poiché si tratta di una polizza utilizzata come modalità per tutelare il guadagno dell’albergatore, il quale può impostare una scaletta di penali in caso di annullamento del soggiorno, recuperando il dovuto senza creare, al tempo stesso, nessun danno al cliente. C’è poi la Multiviaggio Annuale, la polizza per i frequent traveller e l’Incoming & Schenghen, polizza per i turisti stranieri in viaggio in Italia. Per il resto Daniela Panetta, direttore commerciale Ergo, conferma che la gamma attuale è più che adeguata rispetto alle esigenze delle agenzie di viaggi, con un costante sforzo operativo per il consolidamento e miglioramento dei singoli prodotti. Alle adv, da sempre, Ergo dedica un trattamento commissionale interessante e prevede trattamenti incentivali ad hoc.

AXA PARTNERS

Tra le garanzie più note da parte di Axa Partners Italia c’è sicuramente l’Annullamento All Risks per cancellare il viaggio, a causa di qualunque motivo certificabile non noto alla data di prenotazione. La copertura sanitaria è anche in caso di contagio da malattia a carattere pandemico. A questa si possono abbinare Cover Stay, che garantisce i maggior costi sostenuti in caso di fermo sanitario in destinazione, e Back Home che assicura il rientro a casa in caso di condizioni di scarsa sicurezza nel luogo di destinazione. Da Axa fanno notare che la tendenza più evidente, oltre a un maggior tasso di assicurazione, è lo spostamento verso prodotti multirischio di alta gamma. In epoca pre-Covid la richiesta del mercato era sostanzialmente di prodotti più economici. Oggi si assiste al fenomeno opposto.

WEBINS – B&T

Il portale B2B Webins – B&T Insurance Service, che distribuisce prodotti assicurativi a tour operator e agenzie ha ampliato l’offerta, unendo le garanzie a protezione del viaggiatore con integrazioni che vanno a rafforzare prodotti assicurativi già esistenti. Tra queste le più importanti sono l’aumento massimale spese mediche illimitato e il rimborso dei costi alberghieri fino a 300 euro al giorno a persona, in caso di prolungamento del soggiorno per quarantena. Un altro prodotto è Coverflight che tutela il viaggiatore in caso di cancellazione del volo, sia di andata, sia di ritorno, rimborsando le penali dei servizi a terra non usufruiti, o in alternativa i costi per acquistare un nuovo biglietto.

EUROP ASSISTANCE

Con l’aumento dei viaggi di prossimità, Europ Assistance ripropone la polizza Viaggi Italia, già lanciata nel 2020. Mentre, le altre polizze dedicate al canale delle adv sono rappresentate dalla gamma Travel Protection per la parte di assistenza e spese mediche e, in particolare, le polizze Cancellation Top che tutelano il cliente in caso di annullamento del viaggio anche a causa Covid e anche del compagno di viaggio, e prevede rimborsi per spese mediche, per quote servizi a terra pagati e non utilizzati e per riprogrammazioni su nuovi titoli di viaggio.

I4T

Le novità dei prodotti-polizze di I4T sono incentrate soprattutto sulla copertura dei maggiori costi sostenuti in caso di obbligo di quarantena incorso di viaggio: innanzitutto c’è l’estensione facoltativa del massimale fino a 5.000 euro ad assicurato e 20.000 euro a pratica per il rimborso dei costi sostenuti in caso di quarantena forzata. Di fatto, quindi, raddoppia il limite rispetto alla media delle polizze attualmente sul mercato e interviene su tutti i costi imprevisti dovuti al prolungamento forzato del soggiorno: pernottamenti extra, acquisto di nuovi titoli di viaggio per il rimpatrio e, non ultimo, penali dei servizi a terra non utilizzati. Inoltre, viene data la possibilità di estendere la copertura a un compagno di viaggio (anche se non soggetto a obbligo di quarantena). E per quanto riguarda le iniziative rivolte alle agenzie,il plus di servizio è garantito da S4T, società che offre consulenza specializzata agli operatori del settore turistico, come l’analisi e il check-up del contratto di vendita, la gestione dei contenziosi su pratiche per le quali non è prevista la copertura Rc, formazione, consulenza amministrativa e contabile. Inoltre, le adv possono contare su una guida esperta per tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi e concentrarsi sul core business.

ALLIANZ

Pensato per le vacanze in Italia, Allianz unisce per la prima volta le garanzie MyCare e MyMobility. Nello specifico MyCare garantisce Assistenza in viaggio h24, spese mediche, consulto medico anche in modalità videochiamata, rimborso delle spese di soggiorno in caso di interruzione del viaggio. Coperture valide anche in caso di malattie preesistenti e di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19. Non è prevista l’applicazione di franchigie. Mentre MyMobility offre assistenza stradale, protezione ai passeggeri, proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di trasporto e rimborso dei costi per servizi non goduti in caso di ritardato arrivo a destinazione. Per l’Italia è disponibile anche in versione Plus, solo nelle agenzie di viaggi, che aggiunge la sicurezza di MyTrip Cancellation che permette di cancellare il viaggio e avere il rimborso delle penali di annullamento applicate o della caparra confirmatoria versata.

AMI ASSISTANCE

Oltre alla normale offerta di prodotti, che spaziano dalla Rc al Fondo diGaranzia, passando per la polizza individuale, Ami Assistance ha di recente messo a punto due polizze collettive – per prodotti disintermediati 74Ter – con tutte le coperture per mettere al riparo le agenzie da qualsiasi evento. Inoltre, in aggiunta alle tradizionali coperture, per tutti gli assicurati Ami Assistance vengono garantite particolari opportunità come il medico a portata di tasca in tutto il mondo h24 tramite l’app Doc24, rilanciata con un design nuovo e la possibilità di accedere ai servizi(anche il video consulto) sia da app ma anche da web. Proprio Doc24, ora, è inserita in tutte le polizze disponibili per le agenzie di viaggi.

SPENCER & CARTER

Si chiama Clikki ed è la polizza digital che premia anche le agenzie di viaggi. La novità di prodotto 2022 di Spencer & Carter Insurance Broker è una soluzione in versione ricaricabile. Il prodotto è acquistabile esclusivamente in agenzia di viaggi o tramite tour operator e chi acquista la polizza ha tutte le garanzie di viaggio racchiuse in un’unica card, che si potrà poi ricaricare in qualsiasi momento in agenzia in occasione di un successivo viaggio. Estremamente personalizzabile, Clikki ha tra i suoi prodotti polizze base e multirischio, individuali e per gruppi. Le polizze hanno tutte le estensioni Covid 19 necessarie per un soggiorno in tranquillità e la garanzia di interruzione da quarantena e fermo amministrativo. Con Clikki, quindi, le adv hanno la possibilità di offrire ai clienti polizze personalizzate con le principali compagnie, con il vantaggio di incentivare la fidelizzazione grazie al sistema di ricarica e con interessanti margini. Clikki, infine, garantisce alle adv le commissioni sulla vendita e sulla ricarica della polizza. Tra le novità, infine, c’è la polizza Crociera Sicura.