Così i Paesi dell’America Centrale investono nel turismo digitale

Dopo aver lavorato a piani di riapertura di aeroporti e confini per una ripresa controllata, sicura e Covid-safe del turismo, continua l’impegno di Cata nel migliorare l’esperienza turistica dei viaggiatori: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, i paesi dell’America Centrale che insieme alla Repubblica Dominicana fanno parte della Central America Tourism Agency, scommettono sempre più sulla digitalizzazione, adottandola come principale arma per incrementare e migliorare l’attività turistica nell’intera regione.

Si apre così per l’America Centrale e la Repubblica Dominicana una nuova fase di recupero post-Covid19 strettamente legata al digitale, alla quale tutti i paesi stanno lavorando fornendo ai viaggiatori nuove soluzioni e strumenti che ottimizzino, semplifichino e migliorino l’intera esperienza di viaggio.

BELIZE. Già dal 1 ottobre il Belize si prepara a lanciare il nuovo programma Tourism Gold Standard, una soluzione progettata per migliorare gli standard di salute e sicurezza di hotel, ristoranti e tour operator e che racchiude le principali informazioni utili ad ogni viaggiatore che desidera visitare il paese.

Attraverso il programma sono stati individuati gli hotel idonei alla riapertura e solo a questi è stato permesso di riprendere l’attività con la consegna di un certificato Gold Standard: gli hotel che hanno ottenuto la certificazione operano all’interno di un corridoio sicuro per il turismo e adottano comportamenti e procedure che garantiscono il contenimento del virus ma senza stravolgere l’esperienza degli ospiti. A completare il programma è l’applicazione Belize Health App, da utilizzare e consultare sia prima di mettersi in viaggio che durante il soggiorno nel paese per avere tutti gli aggiornamenti.

GUATEMALA. Culla degli antichi Maya e cuore della loro civiltà, il Guatemala invita i turisti a scoprire le sue bellezze più sorprendenti attraverso un Tour Virtuale a 360: una serie di video creati ad hoc per comprendere e pregustare la cultura, la tradizione, la biodiversità e la storia del paese prima ancora di pianificare il viaggio.

Ad arricchire il tour sono descrizioni informative di ogni luogo sia in lingua spagnola che in lingua inglese, per un’anteprima di quello che i viaggiatori possono ammirare durante un soggiorno tra le bellezze culturali e naturali del Guatemala.

EL SALVADOR. Il Paese ha creato una piattaforma digitale per dare ai futuri viaggiatori un assaggio degli oltre 300 chilometri di spiagge che disegnano le coste del Paese fino a fondersi con le acque dell’Oceano Pacifico. Accedendo alla piattaforma attraverso il sito ufficiale della destinazione si può pregustare il sapore di un’esperienza sulla tavola che può essere vissuta solo a El Salvador, il più piccolo paese dell’America centrale.

HONDURAS. Al momento, tra le priorità del Paese c’è quella di comunicarsi attraverso sessioni di formazione sull’innovazione digitale e, al tempo stesso, di sfruttare il digitale per presentare ai futuri viaggiatori i luoghi più simbolici dell’Honduras e le attività offerte dalla destinazione attraverso itinerari informativi e interattivi.

NICARAGUA. Terra di grandi laghi e maestosi vulcani, il Nicaragua porta i viaggiatori in un viaggio virtuale attraverso i momenti di vita quotidiana, la cultura tradizionale, le danze e i costumi tipici, il tutto unito da quella musica che fornisce identità, essenza e carattere agli abitanti di questo paese e che riflette la diversità di gruppi e popolazioni che convivono nella regione.

COSTA RICA. Considerato uno dei paesi con la percentuale più alta di biodiversità al mondo, il Costa Rica è stato scelto da Google per un ambizioso progetto: catturare in 76 immagini a 360° i suoi siti turistici più importanti. Inoltre, in questi ultimi mesi il Paese ha investito molto nel digitale per presentare a tutti i diversi tipi di viaggiatori una Mappa Interattiva che offre la possibilità di osservare più da vicino tutta l’offerta turistica del Paese e tutta la sua biodiversità.

PANAMA. La cultura è ciò che sta alla base della proposta chiave di Panama per quanto riguarda il digital. Ciò che il Paese offre oggi ai potenziali viaggiatori è un percorso interattivo attraverso i musei più rappresentativi della città: spazi in cui i veri protagonisti sono la scienza, la tecnologia, la natura, la storia o la cultura, che invitano a conoscere il fascino di Panama prima ancora di scegliere il Paese come prossima destinazione di viaggio.

REPUBBLICA DOMINICANA. Con l’auspicio e la volontà di diventare fonte di ispirazione per tutti i viaggiatori, la Repubblica Dominicana ha lanciato un nuovo progetto per far conoscere e scoprire il Paese da qualsiasi luogo del pianeta.

Per farlo, è stata realizzata la Dominican Republic Virtual Country, una piattaforma interattiva che fornisce informazioni pratiche sulle diverse aree turistiche del paese e su escursioni e attività da fare in ognuna di esse. Accanto a questo, è possibile scoprire la gastronomia dominicana attraverso i suoi piatti tipici, i diversi tipi di rum locali e i numerosi e divertenti cocktail per cui vengono utilizzati; grande importanza in questo progetto riveste anche la musica: i ritmi degli artisti dominicani, tra cui i famosissimi merengue e bachata, da sempre rendono infatti questa destinazione tropicale unica nel suo genere.