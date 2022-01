Così Cuba si prepara al ritorno dei turisti sull’isola













Cuba scalda i motori per una piena ripartenza in sicurezza. Il Paese – per anni destinazione particolarmente gettonata dei Caraibi – ha subito una brusca frenata con la pandemia e con le normative statunitensi che hanno ridotto i viaggi.

Ma l’alto tasso di vaccinazioni e le regole per il contrasto al Covid riportano alta l’attenzione su Cuba.

Come riporta Travel Weekly, gli operatori preparano i loro programmi 2022 per gli americani e c’è grande ottimismo. Dopo due anni, tour operator come Friendly Planet e InsightCuba, specializzati in itinerari di viaggio verso Cuba, si stanno preparando a riprendere le operazioni a marzo dall’America. La fondatrice e presidente di Friendly Planet, Peggy Goldman, ha spiegato che, sebbene la società non abbia ancora iniziato seriamente gli sforzi promozionali per Cuba, registra già un «piccolo numero di prenotazioni ogni settimana» e sta programmando una ricognizione della destinazione per controllare le sistemazioni e assicurarsi che sia tutto pronto per i viaggiatori. «Supponendo che tutto sia in ordine, siamo pronti per iniziare a organizzare tour a Cuba a marzo – dice – Non vediamo l’ora e, una volta partiti i nostri programmi di marketing, le prenotazioni inizieranno a crescere come hanno sempre fatto negli anni passati».

Oggi Cuba è il secondo Paese più vaccinato al mondo, dopo gli Emirati Arabi Uniti, con il 92% delle persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, secondo Reuters. La nazione ha creato cinque vaccini, due dei quali – Abdala e Soberana – venduti all’estero in diversi Paesi, e in attesa dell’approvazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ulteriore utilizzo.

Tra l’altro, l’isola questo mese ha inasprito i requisiti di ingresso e richiede che i visitatori dai 13 anni in su mostrino prova di vaccinazione; inoltre devono esibire un test Covid negativo effettuato entro 72 ore dall’arrivo (sono esenti i bambini fino a 12 anni).

Per quanto riguarda al momento – e almeno fino al 31 gennaio – i viaggi dall’Italia, Cuba fa parte dell’elenco E della Farnesina. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso la destinazione.