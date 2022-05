Così Costa “tiene alta” la domanda: la ricetta di Fantoni













Ancora novità per Costa Crociere, che dopo aver presentato la scorsa settimana il nuovo homeport di Istanbul, continua a lanciare promo e iniziative, come l’ElioVision e la nuova Super All Inclusive. Parola d’ordine: tenere alta la domanda, del pubblico, che ancora una volta vedrà una manifestazione musicale a bordo, grazie allo show di Fabio Rovazzi ed Elio e Le Storie Tese, e degli agenti di viaggi, partner fondamentali per la compagnia, che possono contare su promozioni, novità di prodotto e una politica commerciale assolutamente collaborativa.

«Il redesign di esperienze e itinerari è frutto dell’ascolto di adv e ospiti, che chiedevano un cambio in termini di innovazione di itinerari – ha detto Riccardo Fantoni, direttore vendite Costa Crociere – Ad aprile abbiamo anche introdotto un nuovo contratto di valore, garantendo un incremento dei servizi e iniziative di comunicazione congiunta, per cui abbiamo distribuito nuovo materiale in agenzia e puntato nuovamente su Costa Next».

Senza trascurare la formazione, che resta uno dei pilastri su cui puntare, per cui Costa ha ospitato da ottobre a maggio 3.500 agenti a bordo delle ultime quattra navi, le più innovative della flotta: Costa Smeralda, Costa Firenze, Costa Toscana e Costa Venezia. Inoltre, è appena partito il corso di digital e social per adv, sviluppato con 36 aule virtuali.

«A dicembre abbiamo poi migliorato il nostro modello di pricing, semplificandolo e rendendolo ancora più trasparente – ha continuato Fantoni – I nostri partner oggi ci restituiscono apprezzamento, perché è più semplice di ieri posizionare la giusta tariffa al cliente, anche grazie alle promo come quella appena lanciata: la Super All Inclusive con sconti fino a 500 euro. In ultimo, abbiamo appena lanciato il Run di Segui-C, campagna di incentivazione per il trade, che alimenterà la redditività dei nostri partner a fronte di vendite sia in estate che per il prossimo autunno».

Grazie a tutto questo, Costa Crociere registra trend crescenti settimana dopo settimana, e prevede quindi una stagione in linea con le attese. Il Mediterraneo guida, anche per l’introduzione del nuovo prodotto Grecia e Turchia di Costa Venezia da Istanbul, accanto a Italia, Francia e Spagna che restano i mercati di punta.

«L’estate vedrà operare 11 navi della flotta, 10 delle quali propongono itinerari che si snodano tra le migliori destinazioni del Mediterraneo Occidentale e Orientale – tra cui i nuovi itinerari tra Grecia e Turchia con Costa Venezia da Istanbul – e le meraviglie del Nord Europa, dove spicca il programma Fiordi di Costa Diadema, che tra l’altro quest’anno offre la più capillare programmazione charter di sempre. Infine, Costa Serena continua a far base operativa nel Far East», ha concluso Fantoni.