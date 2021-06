Cosa cerca in agenzia la famiglia dell’era Covid













Il sud Italia e le isole vincono su tutto, con le crociere che fanno la voce grossa e un ulteriore slancio in avanti per le vacanze di prossimità e l’entroterra di regioni come le Marche o l’Abruzzo. Spazio anche alle solite Spagna e Grecia, che nonostante il Covid difendono il loro appeal e – anche se con numeri assai inferiori – rientrano tra le mete più richieste dalle famiglie italiane per l’estate 2021.

«Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria sono le destinazioni più richieste dai miei clienti – racconta Sara Falconi, titolare di Viaggi su Marte, agenzia di Pesaro – Le isole greche e quelle spagnole, invece, rientrano più nei piani delle coppie: alle famiglie pesa troppo sostenere i costi dei tamponi per tutti sia in andata che in ritorno; speriamo che attivino al più presto fondi dedicati». Quanto ai villaggi, «restano un must – prosegue – Per quest’estate poi, noto una tendenza minore a richiedere appartamenti, perché le famiglie reduci dalla pandemia vogliono godersi appieno la vacanza. Riguardo ai mezzi di trasporto, invece, per Sicilia e Sardegna vince l’aereo, mentre per le altre prevale l’utilizzo dell’auto».

Tanta Italia e tante crociere per Jessica Smorgon, direttore tecnico di Maeva Travel, adv di Latina: «Ho qualche pratica tra Grecia e Spagna, ma le destinazioni italiane vanno ovviamente per la maggiore. Le prenotazioni sono perlopiù su villaggi e appartamenti e per raggiungere la meta prescelta si opta soprattutto per macchine e traghetto». Si sta tra i 2 e i 4mila euro massimo mediamente, «e ho diverse richieste anche di Bonus Vacanze, finalmente utilizzabile anche nelle agenzie – conclude Smorgon – I clienti al momento richiedono esperienze di prossimità.

Viaggi in auto verso Toscana, Marche e Abruzzo per la clientela di Luca Motto, a capo di Mondo Emozioni di Biella. «Ho anche un po’ di Sardegna – spiega l’agente – mentre l’estero è davvero ridotto al lumicino. Il motivo? Le persone vogliono evitare rischi». Da Le Chic Viaggi di Bergamo, guidata da Vincenzo Ambrosio, si conferma il trend delle vacanze in Italia, «soprattutto su Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle ultime settimane, devo dire che la sostituzione del tampone molecolare con quello rapido ha dato una grossa spinta, ricevo diverse richieste sulla Spagna, e come sistemazione si prediligono ville, appartamenti ma anche mobil home e soluzioni ecologiche».

Infine, per Davide Mensali della veneta Movida Viaggi di Montebelluna, «resta il trend villaggi, con una richiesta sempre maggiore di crociere: se ne vendono veramente tante, il concetto di “bolla” trasmette molta sicurezza. Benissimo Sardegna, Puglia e Sicilia, così come abbiamo coppie che scelgono Grecia e Spagna, in primis le Baleari. Tante le iniziative e le promo utili degli operatori, così come è forte il supporto delle compagnie assicurative».