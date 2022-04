Corsica Sardinia Ferries rinnova la campagna pubblicitaria

Il Collins Dictionary l’ha eletta parola dell’anno 2021. È #Nft, acronimo che sta per not fungible token e che in meno di 48 mesi ha creato un mercato da oltre 10 miliardi di dollari.Dopo il boom nel settore dell’arte, gli Nft si affacciano nel turismo dando ulteriore impulso allo sviluppo di smart contract e monete digitali, accompagnandoci alle porte del #metaverso Stando all’Early Nft Market Report 2021 di NonFungible.com l’anno scorso sono stati venduti 27.414.477 Nft (+1.836%); nel 2019 i volumi erano a quota 1.613.516 ⤵️