Corsica Sardinia Ferries, nuovo traghetto green in flotta













Un nuovo traghetto all’orizzonte per Corsica Sardinia Ferries: il Mega Regina arriverà nel porto di Vado Ligure-Savona alla fine di maggio. Completamente ristrutturato due anni fa, conferma la volontà della compagnia di voler continuare ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale delle sue attività.

Dotata di filtri per l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto, che saranno ridotte del 60%, la nave è già equipaggiata per il collegamento alle banchine (cold ironing) e avrà il minor consumo di carburante per carico trasportato dell’intera flotta. Lascerà la Finlandia, dove ha operato, per raggiungere il Mediterraneo alla fine del mese di maggio ed entrerà in servizio a fine giugno. «Questo nuovo traghetto sta accelerando il rinnovamento green della flotta e risponde alla crescente domanda di prenotazioni di cabine per le destinazioni che serviamo», commenta Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries.

Nei suoi 177 metri di lunghezza, 28 metri di larghezza e 6 ponti praticabili, il Mega Regina può accogliere 2500 passeggeri e raggiunge una velocità di crociera di 20.5 nodi. Le cabine sono 840, interne, esterne, Lusso e “dog friendly” dedicate agli amici a 4 zampe.