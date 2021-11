Corsica Sardinia Ferries, campagna di recruiting per 500 posti













Corsica Sardinia Ferries ricerca circa 500 risorse e seleziona personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche.

Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Anche senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, la compagnia stessa aiuterà i candidati a effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce.

Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; camerieri e addetti alle cabine; addetti sala/bar/casse/personale di cucina; receptionist/hostess.

Per gli addetti sala/bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma a indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese.

Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. Gli interessati possono candidarsi inviando il cv tramite il sito alla rubrica “Lavora con noi”.