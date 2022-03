Corsica Sardinia Ferries, avanti con stage e assunzioni













Sindacati «ottimisti e sicuri che un piano lungimirante, che inizia con un focus sulla preparazione, formazione e integrazione delle persone, sia foriero di crescita futura». Parola di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che venerdì scorso hanno incontrato il management di Corsica Sardinia Ferries.

Un momento di confronto in cui la compagnia ha illustrato i nuovi progetti di stage e formazione, strategie, dati e politiche occupazionali, che prevedono un aumento del 50% dei marittimi con contratto a tempo indeterminato per un totale – in vista dell’estate – di 900 impiegati a tempo indeterminato e altri 900 tempo determinato, in considerazione del carattere stagionale dell’attività.

Le sigle sindacali informano di aver verificato lo stato di salute della società e di aver analizzato le prospettive, prendendo atto dei nuovi programmi aziendali. Tra gli elementi ritenuti di valore, il progetto “Nave Scuola” attraverso cui si istruiscono gli aspiranti “naviganti”, nuove figure professionali che lavoreranno nel settore hotel/ristorante delle navi.

È un «originale e collaudato» piano di stage, che prevede corsi di cucina, condotti da uno chef stellato e corsi di sala (per camerieri, barman e maître), accoglienza (per hostess e cassieri) e cabinisti, diretti da esperti di ospitalità del settore turistico/alberghiero. A coloro che terminano l’iter con valutazione positiva, la compagnia paga i corsi di formazione e l’immatricolazione alla Gente di Mare.