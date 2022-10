Corsica Sardinia Ferries apre le vendite per l’estate

Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni delle Navi Gialle per la stagione 2023. La compagnia propone frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, miglioramento costante del servizio e dell’offerta, e adattamento alla domanda e alle nuove esigenze dei passeggeri, ovvero maggiore flessibilità.

Corsica Sardinia Ferries offre l’opportunità di pagare il biglietto della traversata in quattro rate senza interessi. Questa modalità di pagamento è possibile, al momento della prenotazione, a condizione che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro, che la data di partenza sia superiore ai 100 giorni e che si sia in possesso di una carta di credito (Visa, Mastercard o American Express). Non è previsto nessun costo aggiuntivo per i biglietti a tariffa Flex.

Queste le scadenze delle rate: la prima, il giorno dell’acquisto, alla conferma della prenotazione; la seconda 30 giorni dopo la data d’acquisto; la terza a 60 giorni; la quarta a 90 giorni.