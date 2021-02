Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni per l’estate













Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni dell’estate 2021 per le Navi Gialle, per tutte le destinazioni servite dalla compagnia: Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e Sicilia.

Alla base del booking 2021 c’è la flessibilità, valida per tutte le rotte. Un elemento in più che va ad aggiungersi alle caratteristiche della compagnia delle Navi Gialle, ovvero frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, affidabilità, miglioramento del servizio e dell’offerta, ascolto del cliente.

Prenotando le vacanze per Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e Sicilia, oggi è possibile usufruire gratuitamente dell’opzione Tariffa Flex: il biglietto sarà modificabile “a volontà” senza penali, per altre date e altre linee, e anche rimborsabile per tutte le destinazioni.