Corsica Sardinia Ferries, a ottobre entra in flotta la Mega Victoria













Un nuovo traghetto entra a far parte della flotta di Corsica Sardinia Ferries: è la Mega Victoria, nave acquistata dalla compagnia finlandese Viking Line che arriverà nel Mediterraneo nel mese di ottobre ed entrerà in servizio nel 2023.

I locali e le cabine sono stati oggetto di un completo restyling e la nave è lunga 170 metri, larga 27,6 metri, e accoglierà fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli, avendo a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile.

Il traghetto offre 460 cabine (interne, esterne, Lusso e “dog friendly”, dedicate agli amici a 4 zampe). Anche su questa nave, i locali, che si distingueranno per nome, arredi e tipologia di offerta, avranno una precisa personalità ed offriranno prodotti e servizi in linea con i più moderni concetti di ristorazione e i clienti potranno usufruire di ristoranti à la carte, self-service, coffe shop, bar, aree giochi, sale conferenze, boutique e grandi spazi pubblici.

«Siamo lieti di accogliere nella flotta questa nuova nave, che debutterà in Mediterraneo nel 2023, per rafforzare e migliorare la nostra offerta commerciale, affiancando le altre unità – afferma Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries – In linea con le politiche di sviluppo, flessibilità e adattamento permanente, essa sarà impiegata in base alle esigenze del mercato, che è in costante e rapida evoluzione».