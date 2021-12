Corridoi, Garavaglia: «Chiesti Cuba, Oman e Thailandia»













«Ho inoltrato personalmente una richiesta scritta al ministro della Salute, Roberto Speranza, per aprire nuovi corridoi turistici in sicurezza per destinazioni come Oman, Cuba e Tailandia. Ora attendo una risposta che potrebbe giungere già nel prossimo Consiglio dei ministri, al massimo entro dieci giorni». È quanto dichiarato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, alla platea di Federalberghi, riunita a Roma per il consueto brindisi di Natale e per la presentazione dell’indagine sulle festività realizzata da Acs Marketing Solutions.

L’apertura dei suddetti corridoi era stata auspicata nelle scorse ore dal presidente Astoi Pier Ezhaya, nel suo ruolo di direttore della divisione tour operating del Gruppo Alpitour.

Attualmente i corridoi turistici Covid free sono sei e toccano mete invernali di grande appeal per i viaggiatori italiani come Maldive, Aruba, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Sharm el Sheikh e Marsa Alam.

Secondo il ministro, il battesimo di nuove mete protette potrebbe attivare un «booking last second» comunque positivo per agenzie di viaggi e tour operator.