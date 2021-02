Corridoi Covid tested per le Canarie, c’è anche Settemari













Non c’è due senza tre. Lo sguardo del tour operating italiano sul fronte outgoing per la primavera è sempre più orientato alle Canarie. Dopo gli annunci – di Alpitour prima e di Veratour poi – di vacanze Covid tested dall’Italia per l’arcipelago spagnolo, ora è la volta di Settemari.

Il tour operator di casa Uvet investe sulla ripartenza di Fuerteventura proponendo “Mai più senza Fuerteventura”, un pacchetto di viaggio comprensivo di tampone Covid al rientro – effettuato in struttura e con personale sanitario qualificato – che permetterà ai clienti di evitare la quarantena in Italia. Due i resort dell’operatore sull’isola, dove poter prenotare: il Barcelò Fuerteventura e il Monica Beach.

Prima data utile il 27 marzo: Settemari servirà Fuerteventura con voli charter, ogni sabato, dall’aeroporto di Milano Malpensa. Dal 3 aprile si aggiungeranno le partenze da Verona.

Il cliente dovrà presentarsi in aeroporto con un tampone Covid negativo effettuato nelle 72 ore prima, mentre 48 ore prima del rientro, Settemari provvederà a sottoporre – gratuitamente – i propri ospiti al tampone Covid necessario per lo sbarco in Italia.

«Siamo molto lieti di poter contribuire alla ripartenza di Fuerteventura come destinazione Covid Tested – commenta Martino Dotti, sales manager di Settemari – È importante che i clienti possano acquisire fiducia nel viaggiare nuovamente, soprattutto all’interno di corridoi protetti e sicuri come quello di Fuerteventura che ci accingiamo a lanciare sul mercato».

“Mai più senza Fuerteventura” è una delle operazioni organizzate da Settemari per stimolare il rilancio delle prenotazioni e aumentare il traffico in agenzia. Tra le altre proposte del t.o. sul mercato: annullamento con rimborso completo (assicurazioni incluse), bambino gratis, quote speciali di solo land e Nave Gratis per il Santo Stefano.