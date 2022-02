Corridoi, Columbus rilancia i viaggi di nozze in Polinesia e Thailandia













Grazie ai corridoi turistici bis e alle nuove destinazioni aperte, il tour operator Columbus ha messo in moto i suoi product manager su Polinesia e Thailandia.

«Erano mete per noi importanti per il segmento viaggi di nozze – dichiara il direttore marketing Francesca Zilio – Vogliamo portare avanti e proporre alle agenzie di viaggi la grande esperienza che in questi 66 anni di vita Columbus ha messo a disposizione dei clienti sposi che si rivolgono alle agenzie di viaggi; abbiamo una marcia in più che vogliamo giocarci per far conoscere alle agenzie i nostri nuovi pacchetti di esperienze emozionali per viaggi di nozze».

Il t.o ha creato una nuova iniziativa di marketing per le agenzie di viaggi, «un esperimento per far conoscere i nostri viaggi di nozze, supportando le agenzie che potranno prenotare una consulenza direttamente con il product manager della destinazione del viaggio di nozze – aggiunge Zilio – Questo darà all’agente la capacità di trasmettere agli sposi la voglia di viaggiare e di conoscere il proprio viaggio di nozze, le culture e i particolari del viaggio. Gli sposi in agenzia riscontreranno che l’agente di viaggi al quale si sono rivolti ha conoscenza e competenza acquista. Siamo convinti che le adv apprezzeranno questo modo di fare».

La consulenza diretta di aggiunge dunque alla formazione tramite webinar e fam trip, per far sì che tra agenzia e tour operator si instauri un ancor più saldo rapporto di fiducia.