Corridoi bis al via: il video per riportare i clienti in adv













Il governo amplia i corridoi turistici e, nonostante il malcontento creato dal decreto Sostegni – soprattutto con la mancata proroga della cassa integrazione Covid – dà una buona iniezione di fiducia alle agenzie di viaggi e ai tour operator, che dal 1° febbraio si vedono aprire per turismo sei nuove destinazioni: Cuba, Phuket, Oman, Turchia, Singapore e Polinesia Francese. Un paniere di mete extra Schengen assai prezioso per i bilanci della distribuzione turistica organizzata, tra le più colpite dagli effetti della pandemia.

Da qui, l’idea di Vet Dmc Forte dei Marmi, adv e destination management company, che ha prodotto e lanciato sui social un video promozionale sui nuovi corridoi – messo a disposizione di tutti i colleghi gratuitamente – per riportare i clienti in agenzia e tornare finalmente a vendere in modo concreto soprattutto il lungo raggio.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Come ricorda Vet Dmc Forte dei Marmi, i corridoi turistici possono essere fruiti solo da chi è in possesso del cosiddetto Travel Pass, il certificato rilasciato tramite agenzia di viaggi e tour operator, dove per accedere (sempre da febbraio) è necessario anche il green pass.

I primi sei corridoi istituiti dal governo sono: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente a Sharm el-Sheikh e Marsa Alam).