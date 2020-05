Corona protection package plan, così riparte Falkensteiner

In attesa delle disposizioni delle varie regioni italiane, Falkensteiner Hotels & Residences ha creato il Corona Protection Package Plan con specifiche linee guida, basato su tutte le indicazioni dell’Oms e quindi in grado di rispettare i principi generali di sanificazione, igiene e distanziamento sociale.

Le parole chiave sono sicurezza, fiducia ed empatia, concetti che tutelano sia la salute degli ospiti sia l’atmosfera di vacanza che un hotel deve saper regalare. E in questo momento la difficoltà consiste proprio nel mettere d’accordo le norme di tutela della salute e standard di sicurezza con quelle dello svago e delle libertà che ci si aspetta da un viaggio.

Il team di esperti esterni e interni a Falkensteiner Hotels & Residences rispettivamente dei settori dell’igiene e delle misure di prevenzione e qualità e dell’area dei processi operativi dell’hotel (reception, gastronomia, centro benessere e housekeeping) ha dunque creato linee guida affidabili, garantite dal concetto di formazione promosso dalla Falkensteiner Academy, che si avvale di speciali metodi di apprendimento, con formatori specializzati sia via web che direttamente in loco.

Ogni singolo dipendente viene formato in modo intensivo e infine viene riconosciuto con un certificato denominato Health & Safety Host, che è il requisito fondamentale per consentire ai dipendenti di iniziare a lavorare negli hotel. Per Falkensteiner Hotels & Residences il rispetto di tutte le norme di sicurezza è essenziale e ha la massima priorità. Inoltre, Falkensteiner Hotels and Residences, si avvale in tutti gli hotel di un partner autorevole: Diversey, leader mondiale nel settore dell’igiene e della pulizia.

LINEE GUIDA:

Digital concierge: data l’importanza di questa figura è stata creata una task force per creare dei media digitali che gli ospiti possono utilizzare per comunicare con il personale. Agli hotel di Capo Boi e Jesolo è già in funzione l’Hca-Hotel Concierge App che consente di mettersi in contatto con il concierge e avere tutte le informazioni in brevissimo tempo. Oltre all’app verrà implementato e utilizzato Whatsapp per le comunicazioni. Il contatto di persona è limitato, ma ciò non pregiudica il prezioso e consueto servizio dei Falkensteiner Hotels & Residences.

Welcome care package: un rituale di benvenuto all’atto del check in e di arrivederci al check out che guida gli ospiti a un tranquillo soggiorno evitando assembramenti alla reception. La chiave elettronica viene disinfettata, all’arrivo in camera gli ospiti ricevono una chiamata di benvenuto che spiega ciò che prima veniva illustrato alla reception: attività, orari di apertura e chiusura e informazioni relative alle procedure di Covid-19.

In camera il kit di benvenuto prevede una comunicazione da parte del direttore con le informazioni relative alle procedure Covid-19 una guida completa per il lavaggio delle mani, oltre a mascherine, salviettine disinfettanti, solite amenities come le ciabattine, la borsa per la spiaggia o per la spa, kit cortesia.

La ristorazione cambierà faccia ma sempre nel rispetto e nella cura del cliente: i tavoli verranno distanziati tra loro, consentendo di cenare, pranzare e fare colazione in tutta tranquillità; i buffet verranno sostituiti dal servizio ai tavoli con food sharing per gli antipasti. Inoltre la digital app permetterà anche un miglior utilizzo del room service, sempre disponibile nelle nostre strutture.

Le Falky-Land, ovvero il regno dei bambini vantano un rigido protocollo di igiene e propongono attività divertenti che non prevedono contatti ravvicinati. Dalle colorate mascherine personalizzate ai giochi all’aperto, anche per i bambini la vacanza diventa divertente mantenendo la sicurezza adeguata a tutela della salute dei più piccoli.

L’igiene dei centri benessere Aquapura Spa rispetterà tutte le procedure di sicurezza previste e a seconda delle disposizioni governative, ogni hotel adatterà la policy per garantire agli ospiti relax e distanziamento. Massaggi e trattamenti: con la terapista, nella sala massaggio accuratamente disinfettata. Mascherine a disposizione del cliente e della terapista garantiscono la massima sicurezza durante i trattamenti.

Per tutti i collaboratori è previsto un continuo training e supporto operativo per l’implementazione del protocollo, che viene a sua volta costantemente aggiornato dalla Falkensteiner Academy.

Attualmente si attende una conferma ufficiale delle normative per gli hotel italiani. Affinché gli ospiti siano costantemente aggiornati, Falkensteiner Hotels & Residences mette a disposizione il seguente link.