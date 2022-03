Corea del Sud, porte aperte ai vaccinati dal 21 marzo













Il prossimo 21 marzo toccherà alla Corea del Sud riaprire le frontiere al turismo internazionale.

I viaggiatori vaccinati non dovranno più effettuare alcuna misura di quarantena una volta giunti in Corea del Sud. Resta invece in vigore l’obbligo di sottoporsi a test Pcr massimo 48 ore prima della partenza e all’arrivo.

“E anche la Corea del Sud riapre le porte. Un altro pezzo del nostro mondo che si ricompone. In attesa che anche i cugini giapponesi e cinesi si decidano a riaprire, questa è un’ottima occasione per chi ha il mal d’Oriente di scoprire il Paese della calma del mattino”, ha scritto su Twitter Michele Serra, direttore commerciale Quality Group.

I vaccini riconosciuti come equivalenti dalle autorità coreane sono quelli autorizzati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm e Sinovac). Per ottenere il certificato vaccinale coreano è necessario che siano trascorsi almeno 14 giorni dal completamento della vaccinazione (doppia dose).