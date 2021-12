Cooking class e mega yacht nella Grecia di Jambo Group













Non mollare, nonostante il periodo di incognite. Anzi andare avanti provando a reinventare le offerte per un mercato sempre più incerto, che vuole viaggiare in sicurezza. E così che Jambo Group, t.o. specializzato sulla Grecia, presenta la sua Collection 2022, un lungo elenco di pacchetti, esperienze, fly&drive che permettono ai viaggiatori di scoprire il Paese ellenico e le sue isole in maniera esclusiva.

«Scommettiamo su questa destinazione, che nonostante il momento difficile ci ha regalato delle soddisfazioni – spiega Fabio Cianci, ceo del Gruppo – Ringrazio soprattutto le adv che ci hanno dato fiducia. E siamo pronti a replicare. Il 15 dicembre, infatti, distribuiremo il nostro nuovo catalogo che conta ben 120 pagine, di cui 4 dedicate solo alle esperienze esclusive. Si va dalla speciale cooking class a Milos alle sistemazioni in mega yacht o cene in location uniche, offerte costruite con i nostri partner e dedicate ai nostri clienti. Impossibile, dunque, da organizzare con il fai da te. Non sarà solo un catalogo, ma un vero e proprio manuale che permetterà agli agenti di poter confezionare su misura il viaggio per ogni viaggiatore».

Il catalogo, che verrà pubblicato anche online, conterrà 14 pacchetti Honeymoon experience, 27 combinati, 9 itinerari fly&drive, 6 viaggi con accompagnatore e 19 offerte “prenota prima” con sconti per chi aderisce entro il 31 gennaio 2022.

«Abbiamo voluto soddisfare un po’ tutte le richieste – aggiunge Bruno Leoni, direttore tecnico e commerciale del t.o. – Abbiamo avviato anche una collaborazione con Sky espress che collega Roma ad Atene sei giorni su sette, e da lì ha coincidenze per gli aeroporti di quasi tutta la Grecia. La novità per la prossima estate per noi è Skiathos, un’isola meravigliosa, che può essere raggiunta da Salonicco con tre ore di traghetto oppure direttamente in aereo con le coincidenze trisettimanali dall’aeroporto della penisola Calcidica».

Flessibilità è la nuova parola d’ordine. Ma anche la sicurezza pesa nella scelta dei nuovi viaggi. «Proprio per fornire la massima tranquillità ai clienti abbiamo stipulato un accordo con Unipol che garantisce coperture assicurative per tutti i rischi, Covid incluso – precisa Cianci – Inoltre, durante la pandemia, abbiamo messo a punto un nuovo portale “Il tuo concierge” dedicato alla Grecia. Dalle 9 alle 19 ora locale, i clienti possono chattare in tempo reale con degli assistenti ai quali possono chiedere di prenotare una visita a un sito archeologico, noleggiare un auto, prenotare un ristorante, acquistare i biglietti per i traghetti e perfino farsi spedire direttamente in Italia un prodotto tipico appena acquistato».

Il servizio può essere anche venduto singolarmente o regalato dalle adv ai propri clienti. Per tutto quello che verrà acquistato in loco Jambo riconosce il 15% di commissione. Dal prossimo anno il concierge dovrebbe essere attivo anche in Messico. In attesa che riaprano le frontiere.