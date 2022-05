Convention Bureau Roma e Lazio, a Imex 2022 le strategie sui grandi eventi













Tutto pronto nella macchina promozionale del Convention Bureau Roma & Lazio che parteciperà all’Imex 2022, la principale fiera della meeting and event industry che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno a Francoforte.

La delegazione dell’organismo che riunisce oltre 150 membri tra associazioni, imprese, operatori e player come Aeroporti di Roma, Fiera di Roma, Centro Congressi “La Nuvola”-Eur, e ancora numerosi alberghi, operatori dell’incentive, del turismo congressuale e fornitori di servizi per eventi, sarà presente presso lo Stand D-400 con una fitta agenda di incontri di lavoro.

Le aspettative sono alte grazie anche ai confortanti segnali di rilancio del settore, come osserva il presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, Stefano Fiori: «Proprio nei giorni scorsi Roma ha ospitato una convention con oltre 1.200 partecipanti e anche grazie alla buona affluenza del segmento leisure gli alberghi della Capitale stanno registrando lusinghiere perfomance. Al momento la ripresa si avverte soprattutto nel comparto delle convention e degli incentive perché per i grandi congressi medico-scientifici o farmaceutici, ad esempio, la pianificazione richiede tempi più lunghi, ma siamo molto fiduciosi di tornare a buoni ritmi di eventi già dalla fine dell’anno».

Con questi primi riscontri di ripresa, l’attività promozionale del Convention Bureau laziale riparte con una strategia mirata, come spiega Fiori: «Stiamo investendo su specifici segmenti quali l’automotive, grazie alla presenza sul territorio della pista automobilistica di Vallelunga, unico circuito in Italia a ospitare competizioni per macchine elettriche. Siamo poi impegnati nel golf, in vista dell’International Golf Travel Market 2022 che si terrà in ottobre a Roma e della Ryder Cup 2023, la principale competizione a livello mondiale che si svolgerà nel territorio regionale. Così come puntiamo molto sul segmento del wedding di lusso, contando su location d’eccellenza come i Castelli Romani, altri borghi minori del Lazio e nel settore dell’incentive per il quale la regione offre luoghi di grande fascino come la Tuscia e i Giardini di Ninfa».