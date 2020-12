Convention Bureau Italia lancia il networking con BoxIt

Dal Palacongressi di Rimini, Convention Bureau Italia alza il sipario su BoxIt, la nuova piattaforma digitale by CbItalia progettata per permettere ai propri soci e preferred partner di coinvolgere e ampliare il proprio network professionale in maniera continuativa, superando le distanze e i limiti temporali imposti da ogni evento b2b e consentendo un costante contatto con la clientela internazionale.

BoxIt permetterà anche di creare e mantenere un canale di comunicazione privilegiato e istantaneo tra l’offerta dei supplier della destinazione Italia e una platea mondiale di buyer.

«In un mondo in rapida evoluzione è apparsa subito chiara la necessità di trovare un’alternativa ai modelli tradizionali di promozione, comunicazione e di networking – spiega Carlotta Ferrari, presidente CbItalia – Stare fermi mentre tutto intorno stava cambiando non è mai stata un’opzione, avrebbe significato sprecare un’occasione unica per supportare i nostri soci nell’evoluzione del loro modello di business anche grazie alla creazione di nuovi strumenti tecnologici che non solo siano perfetti per la situazione attuale, ma anche facilmente modulabili secondo ogni scenario futuro».

Punti chiave di BoxIt sono: ampliare e di interagire direttamente con il proprio network, superando le distanze e i limiti temporali; fornire una vetrina virtuale grazie a cui poter promuovere i propri servizi e comunicare novità a un pubblico di buyer provenienti da tutto il mondo; dare libertà agli utenti di decidere quando e come usarlo; ricercare clienti ed essere ricercati attraverso una dettaglia profilazione; condividere il proprio materiale promozionale in forma pubblica o a gruppo privato di buyer; contattare direttamente gli interlocutori con la messaggistica istantanea; invitare i buyer in proprie attività di promozione con strumenti “platform based” altamente coinvolgenti.

«BoxIt nasce con questa visione ben radicata nel suo codice, di essere completamente adattabile a qualsiasi situazione – prosegue Tobia Salvadori, direttore CbItalia – Lockdown? Nessun problema. Grazie alla piattaforma gli utenti potranno mantenere caldi i contatti e continuare a comunicare i propri servizi le loro novità per non farsi trovare impreparati alla riapertura. Ritorno al b2b face-to-face? BoxIt potrà essere utilizzata per contatti preliminari e follow up prima, durante e dopo l’evento, risultandone l’appendice digitale ideale».

Il 2020 ha stravolto le certezze: BoxIt si prefigge l’obiettivo di divenire un faro digitale fisso e duraturo, a prescindere di quale sia la situazione attuale della Mice Industry mondiale.