Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari confermata presidente

Durante l’ultima assemblea di Convention Bureau Italia, svoltasi in formato digitale, è stato votato all’unanimità il nuovo consiglio di amministrazione che, come da statuto, è espressione delle grandi associazioni di categoria.

Per i prossimi tre anni, la governance di Convention Bureau Italia è affidata a Sofia Gioia Vedani dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi; Ivana Jelinic – Axicomm (Confcommercio); Corrado Luca Bianca e Paolo Mazza di Confesercenti Assohotel; Giuseppe Roscioli di Federalberghi; Carlotta Ferrari e Pietro Piccinetti di Federcongressi&eventi; Stefano Fiori di Federturismo.

La totalità dei consensi dell’assemblea è stata dedicata anche alla proposta, emersa trasversalmente da tutte le Associazioni, di confermare Carlotta Ferrari alla presidenza di CBItalia.

«L’emozione – commenta Ferrari – per la rinnovata nomina alla guida di Convention Bureau Italia è forte. Un grande ringraziamento va ai consiglieri uscenti, per il loro costante supporto alla crescita dell’azienda. Sono inoltre contenta di dare il benvenuto ai nuovi consiglieri con i quali sono certa che riusciremo a individuare le giuste soluzioni per superare un periodo così particolare».

Presentate, inoltre, le future attività di CBItalia, che punterà con forza all’implementazione di strumenti digitali a servizio della propria community. Nel mese di settembre riprenderanno i webinar What Buyers Want finalizzati alla comprensione dei mercati esteri e a una più veloce ripartenza.

Confermato, infine, Italy at Hand, the Event a Matera, dal 10 al 12 dicembre. L’evento di punta di Convention Bureau Italia vedrà, per la prima volta, la partecipazione anche di clienti Italiani. Un’ulteriore importante novità per i supplier viene anche sul fronte della tariffa di partecipazione che, grazie al supporto di prestigiosi partner come Enit, Regione Basilicata e Comune di Matera, verrà sensibilmente ridotta.