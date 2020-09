Convention Blunet, una settimana di incontri a bordo di Msc Grandiosa

La prossima convention del polo Blunet a bordo di Msc Grandiosa (appuntamento il 1° novembre) vedrà il management del Gruppo Bluvacanze lanciare un piano declinato in una serie di programmi per affrontare la situazione odierna ma, soprattutto, per proporre un modo nuovo di pensare la distribuzione sia nella proposta al cliente finale sia nella qualità di partnership da proporre ai propri fornitori.

«Avevamo tenuto l’ultima convention lo scorso novembre proprio su Grandiosa lanciando, con la consegna delle Fiat 500 alle agenzie, una nuova dimensione di idea di rapporto fra agenzie, gruppo e fornitori – ha dichiarato Claudio Busca, direzione Generale Leisure – Quell’idea e quel piano sono oggi ancor più necessari, e solo un sistema industriale di distribuzione può dare risposte concrete».

«Stiamo lavorando da mesi, viste le insufficienti soluzioni arrivate dalle istituzioni, per fare in modo che quello che è successo si trasformi in una opportunità. Ci sarà bisogno di una crescita nei rapporti che legano le agenzie e anche un nuovo rapporto con i fornitori. Immaginare qualcosa di diverso è un dovere per strutture come le nostra e di questo vogliamo parlare con la nostra rete», ha concluso il manager.