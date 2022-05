Controllori di volo, i sindacati minacciano lo sciopero contro Enav













Un contratto nazionale dei controllori di volo scaduto ormai da oltre due anni, mentre l’Enav non sembra voler aprire la trattativa con i lavoratori. Così i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato l’apertura delle procedure di raffreddamento in Enav, “come da legge 146/90 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo sezione Assocontrol, il che significa che andiamo verso lo sciopero in questa azienda”, sottolinea la nota delle sigle dei lavoratori.

“Questa sezione del Ccnl è scaduta ormai il 31 dicembre 2019 e se abbiamo avuto pazienza finora è stato anche per via delle conseguenze della pandemia, ma adesso gli alibi sono finiti – ricordano i sindacati – I problemi derivanti da questa situazione inaccettabile sono numerosi perché molti aspetti normativi e retributivi del contratto nazionale sono ormai obsoleti. Abbiamo presentato una richiesta di convocazione urgente del tavolo di rinnovo lo scorso 20 aprile ma non si è mosso nulla. L’amministratore delegato di Enav (Paolo Simioni, ndr) è rimasto totalmente indifferente rispetto alla nostra legittima richiesta”.

Continuano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: “Come se non bastasse l’azienda ha anche altre grosse questioni in sospeso, ad esempio una cronica carenza di personale, nonostante gli accordi e i protocolli da noi firmati per la professionalizzazione interna delle lavoratrici e dei lavoratori e per l’assunzione di nuovo personale dall’esterno già dal luglio 2018. Aggiungiamo anche il mancato rispetto da una parte del protocollo di intesa sul piano industriale del 13 maggio 2019, che prevedeva nuovi istituti normativo-contrattuali per l’implementazione delle torri remote e per il trasferimento dei servizi radar di avvicinamento (App) dai singoli aeroporti ai centri radar di regione. Per tutte queste ragioni – concludono le organizzazioni sindacali – se l’azienda non cambierà subito atteggiamento, lo sciopero sarà inevitabile”.