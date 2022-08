Controlli di sicurezza, al Torino Airport ora liquidi e Pc restano in valigia













Nuovi controlli di sicurezza più comodi e veloci per Torino Airport, grazie all’istallazione presso il varco prioritario Fast Track della macchina radiogena che consente il controllo in 3D del contenuto del bagaglio a mano. Grazie a questa innovazione, i passeggeri dell’aeroporto non dovranno più separare liquidi e dispositivi elettronici dal resto del contenuto del bagaglio.

Migliorare la passengers experience è una priorità per l’Aeroporto che permetterà ai viaggiatori di accedere a questo servizio se incluso nella tariffa del biglietto o se preferiscono acquistarlo in un secondo momento tramite la piattaforma e-commerce dell’Aeroporto o tramite la cassa automatica.

Oggetti tecnologici come smartphone, tablet e pc, insieme ai liquidi come cosmetici, alimenti e altri tipi di gel potranno essere lasciati nel bagaglio, anziché essere posti nelle apposite vaschette al momento del check-in.

Il dispositivo in questione, oltre a soddisfare lo standard C3 previsto dal Regolamento dell’Unione Europea 1998/2015, permette uno screening preciso e completo del contenuto dei bagagli a mano, in quanto produce immagini 3D ad alta risoluzione. Ciò non esclude che, in caso le procedure di sicurezza o degli stessi addetti al controllo lo richiedessero, ci potrebbe essere bisogno di ulteriori controlli, che includono l’apertura del bagaglio.

Per l’Aeroporto di Torino questo è un ulteriore passo verso l’innovazione, trattandosi di uno dei primi scali in Italia a utilizzare tale tecnologia. Ma le novità non finiscono qui: infatti, Torino Airport offre anche una Charging & Working Area, una volta passati i controlli di sicurezza, a tutti coloro che avranno bisogno di caricare dispositivi o lavorare mentre attendono l’imbarco, grazie alle 11 postazioni di lavoro dotate di cavi Usb e prese elettriche.

Inoltre, verrà potenziato il servizio wi-fi all’interno del Terminal Passeggeri, verranno messi a disposizioni parcheggi con tariffe convenienti a partire da 4 euro al giorno e i punti di sosta verranno dotati di lettura automatica della targa.