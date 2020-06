Contratto Welcome Travel, così il network incentiva le adv

Dopo aver dedicato gli ultimi tre mesi a supportare le agenzie di viaggi nell’affrontare questioni e temi totalmente nuovi, e a cui il nostro mondo non era preparato, Welcome Travel torna a occuparsi anche di vendite, in una stagione estiva che, anche se anomala per via del Covid-19, sta già esprimendo in questi giorni i primi segnali di una domanda che va incoraggiata e sostenuta.

A prescindere dai volumi di vendita che verranno realizzati, infatti, la rete guidata da Adriano Apicella spinge sul contratto Welcome Travel Team e a ciascuna agenzia permette di maturare premi fino a 2.500 euro, rispettando l’orientamento delle vendite verso il Gruppo Alpitour, Costa e i partner commerciali del network, come già previsto dall’accordo di affiliazione.

«In un momento così delicato per tutto il comparto – spiega Massimo Segato, direttore rete indiretta del Network – riusciamo a supportare le adv grazie a un contratto di affiliazione che prevede un meccanismo di incentivazione non collegato alla dimensione o alla crescita dei volumi prodotti, ma è premiante nel caso si conseguano determinati livelli di market share. Questo ci permette di sostenere le nostre agenzie anche in circostanze di mercato meno favorevoli. Per Welcome questo significa confermare, anche in un anno come questo, un investimento verso le adv affiliate di oltre 600mila euro».