Continuità territoriale a Trapani, offerte di Albastar, Dat e Tayaranjet

Albastar, Dat e Tayaranjet. Sono queste le tre compagnie aeree che hanno presentato le offerte per operare le rotte aeree garantite dai fondi per la continuità territoriale all’aeroporto di Trapani Birgi.

«Abbiamo iniziato la valutazione tecnica ed economica delle compagnie e confidiamo, nel più breve tempo possibile, di mettere in vendita i biglietti delle tratte che saranno operative dal 1° novembre», ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, fiducioso sul rilancio dello scalo pronto ad arricchirsi di altre sei rotte in continuità verso Trieste, Parma, Perugia, Brindisi, Ancona e Napoli.

La procedura – si legge su La Repubblica – aveva subito una battuta di arresto durante l’emergenza epidemiologica, ed è sostenuta da un finanziamento di oltre 23 milioni di euro garantito dalla Regione Sicilia e dal governo nazionale.

«Trapani Birgi è l’unico aeroporto in Europa ad aver avuto assegnato un numero così alto di rotte, ben sei, che diventano sette con quella già esistente da e per Pantelleria – ha aggiunto Ombra – Continua inoltre il nostro impegno per i voli cargo e per quelli privati. In termini di traffico, come tutti gli altri aeroporti italiani, anche il nostro ha accusato una flessione e nei mesi di luglio e agosto, rispetto al 2019, abbiamo registrato un decremento del 4-5%».