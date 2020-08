Conti in rosso per Klm, a rischio oltre 1.000 posti di lavoro

I conti in rosso registrati da Klm (il vettore è passato un profitto di 223 milioni di euro nella prima metà del 2019 a una perdita di 768 milioni di euro nello stesso periodo di quest’anno) potrebbero portare al taglio di 0ltre mille posti di lavoro nei prossimi mesi.

A dirlo è stato il presidente e ceo della compagnia aerea, Pieter Elbers, che ha parlato nei giorni scorsi di 1.100 persone che potrebbero venire lasciate a casa, che si aggiungono al programma di uscite volontarie già messo a disposizione da Klm. «Questi risultati finanziari servono a evidenziare l’enorme impatto di questa crisi senza precedenti per l’industria aerea e per Klm in particolare. Una perdita di 800 milioni di euro per i primi sei mesi dell’anno è la peggior battuta d’arresto finanziaria mai vissuta nella nostra storia», ha sottolineato.

Alla fine del 2019, il Gruppo Klm contava 36.500 dipendenti, di cui 33mila impiegati direttamente nella compagnia aerea. I licenziamenti potrebbero colpire molti settori dell’azienda, incluso il personale d’ufficio, l’equipaggio di cabina, l’equipaggio di terra e i piloti.

«Nei prossimi mesi, Klm continuerà ad espandersi. Questo è un passo importante verso la ripresa, sebbene sia lento e prudente. La strada della ripresa sarà lunga e piena di incertezza. Anche se abbiamo già fatto molto, altre misure di vasta portata saranno purtroppo inevitabili», ha aggiunto Elbers alla tv di Stato olandese.