Conte: “Sì al Sure per prolungare la cassa integrazione”

Non solo Recovery Fund e riapertura delle frontiere, nell’ultima conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avanzato una richiesta ben precisa, senza tralasciare l’importanza di snellire i processi: chiedere all’Europa «di partecipare al Sure, con i 20 miliardi spettanti all’Italia, pari al 20% della cifra complessivamente disponibile, che saranno destinati agli ammortizzatori sociali».

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, con le risorse europee la cassa integrazione Covid potrà essere prolungata almeno fino alla fine dell’anno, andando quindi oltre a quanto stabilitò già dal decreto Rilancio con la concessione di ulteriori 9 settimane.

Il problema, spiega il quotidiano economico, è anzitutto che il dl n°34 ha previsto la concessione della proroga in due tranche: le prime 5 settimane da fruire entro il 31 agosto per chi ha già utilizzato tutto il plafond di 9 settimane del cura Italia di marzo, e le ulteriori 4 settimane da utilizzare a partire dal 1° settembre fino alla fine di ottobre. Tuttavia le imprese che con l’avvio del lockdown hanno dovuto chiudere e chiedere la cassa integrazione stanno già terminando le prime 14 settimane, o sono in procinto di terminarle, e si troveranno a breve senza la copertura degli ammortizzatori sociali fino al 1° settembre e senza, peraltro, poter licenziare.

Per superare queste criticità in sede di conversione in legge del decreto, attualmente all’esame della Camera, si prevedono emendamenti della maggioranza: «Lasceremo spazio a iniziative dei gruppi parlamentari – spiega Francesca Puglisi, sottosegretaria al Lavoro – per superare il frazionamento in due tranche della proroga degli ammortizzatori sociali».

Infine, tornando al Recovery Fund, Conte intende convocare «al più presto tutti i principali attori del sistema Italia, parti sociali e associazioni di categoria. Oltre che singole menti brillanti per avere un confronto e raccogliere le loro idee».