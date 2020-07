Constance lancia la piattaforma di training online dedicata al trade

Constance Hotels, Resorts & Golf annuncia il lancio del suo nuovo sito B2B, chiamato Constance B2B. La piattaforma è stata progettata per fornire agli esperti del settore e ai team di vendita un nuovo modo per familiarizzare meglio con i brand Constance e accedere immediatamente alle informazioni essenziali del Gruppo.

Constance B2B offrirà una vasta gamma di risorse e contenuti come ad esempio elementi utili alla commercializzazione delle strutture, schede informative, brochure e gallery online: il tutto in un unico luogo creato per supportare gli agenti nella vendita delle otto proprietà nell’Oceano Indiano.

Constance Hotels, Resorts & Golf sta, inoltre, lanciando un programma di formazione online rivolto a potenziali agenti, chiamato Constance Champion. È uno strumento di elearning per l’apprendimento a distanza, volto a formare il trade sui plus delle proprietà Constance, consentendo agli agenti di comprendere meglio il concept e i prodotti del Gruppo.

L’accesso è su invito; al termine del percorso gli iscritti dovranno fare un test per essere qualificati Constance Champion. Una volta completato il programma con successo, avranno l’opportunità di vincere un soggiorno di una notte in una delle proprietà a Mauritius, alle Seychelles o alle Maldive.