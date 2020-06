Consegnata Silver Origin, la prima nave post lockdown

È la prima consegna di una nave da crociera dopo il lockdown. Silver Origin, prima nave di Silversea Cruises per una destinazione specifica – le Galapagos – ha lasciato il cantiere olandese De Hoop per entrare nella flotta della compagnia. Una cerimonia intima, che si è tenuta mercoledì 3 giugno 2020.

Il top management di Silversea al completo – tra cui il presidente Manfredi Lefebvre d’Ovidio; l’ad Roberto Martinoli; il senior vice president dell’hotel operations & onboard revenue Damien O’Connor e la direttrice marketing Barbara Muckermann – ha partecipato all’evento a Rotterdam. Insieme ai rappresentanti del cantiere di De Hoop Shipyard, i dirigenti di Silversea hanno visitato per la prima volta la nave completata e hanno assistito alla cerimonia ufficiale della bandiera.

«È stato un momento di grande orgoglio assistere di persona alla cerimonia ufficiale di consegna di Silver Origin e dare il benvenuto alla prima nave per destinazione specifica della flotta – ha detto Lefebvre d’Ovidio – Sono grato a tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione, in particolare ai professionisti del cantiere De Hoop Shipyard».

La nave è anche la prima della flotta dall’inizio della collaborazione con Royal Caribbean Cruises ltd. «Dimostra quanto sia stata fruttuosa questa collaborazione e fornisce un’indicazione del grande successo che ci attende – ha aggiunto Martinoli – Con l’esperienza di Silversea nella destinazione e il prezioso supporto del gruppo Rccl, con Silver Origin abbiamo ampliato i confini del viaggio extralusso nelle Galapagos».

Integrando la più recente tecnologia all’avanguardia e progettata con particolare attenzione ai pilastri della sostenibilità, alla destinazione a bordo, all’esperienza di spedizione, all’autenticità della cultura locale, al comfort e al servizio autentici, l’all suite all balcony Silver Origin accoglierà i suoi 100 ospiti tutto l’anno alle Galapagos. Tutti gli spazi sono stati progettati appositamente per l’arcipelago dallo studio Hirsch Bedner Associates di Miami.

A BORDO DI SILVER ORIGIN. La Marina è il punto di accesso della nave. Collegata al Basecamp, l’area di imbarco/sbarco dello Zodiac è dotata di divani, docce per il risciacquo dell’attrezzatura, rastrelliere per riporre mute e altro equipaggiamento e la poppa ribaltabile con strutture di imbarco che possono ospitare contemporaneamente due Zodiac.

Il Basecamp è progettato per portare la destinazione a bordo. Cuore della nave di 551 m2, ospiterà attività didattiche in cui gli ospiti interagiranno con il team di guide di Silversea per saperne di più sulla fauna selvatica, sui paesaggi e sulla storia delle isole, prima e dopo le escursioni. Il fulcro è una parete digitale interattiva di 624×162 cm, con podio di controllo. Il programma cambierà a seconda dell’itinerario. L’Expedition Team utilizzerà la parete a led per introdurre gli ospiti alle Galapagos prima di imbarcarsi sugli Zodiac e in kayak per vivere le avventure in prima persona.

L’Explorer Lounge di 479 m2 offre uno spazio in cui gli ospiti possono rilassarsi. Lo spazio funge anche da sala conferenze e ospiterà incontri e briefing giornalieri, oltre a esibizioni di pianoforte dal vivo. Finestre a tutta altezza, portano la destinazione all’interno. All’esterno, una terrazza con divani e poltrone offrirà agli ospiti un luogo in cui rilassarsi prima e dopo le lezioni.

In linea con il nuovo programma Salt, gli ospiti beneficeranno di una filosofia culinaria incentrata su ingredienti regionali, sulla cucina ecuadoriana e su un approccio farm-to-table. Il Ristorante sul ponte 4 e il Grill sul ponte 7 saranno in grado di accogliere tutti gli ospiti contemporaneamente.

ll centro fitness dispone di attrezzature Technogym e offre la vista sulla destinazione con vetrate da pavimento a soffitto. La Spa, con sala trattamenti dedicata a terapie e massaggi è l’ideale per rilassarsi dopo una giornata di esplorazione delle isole.

Situata nella parte anteriore della nave, l’Observation Lounge di 75 m2 è un elegante nascondiglio con una vista sulla destinazione grazie alle vetrate a 180 gradi dal pavimento al soffitto.

Le suite di Silver Origin sono tra le più spaziose delle Galapagos: la Owner’s Suite misura 160 m2 e ha una vasta veranda. Silver Origin sarà l’unica nave dell’arcipelago a offrire il servizio di maggiordomo per tutte le suite, con il più alto rapporto equipaggio/ospite della regione (1:1,11). Le camere sono dotate di finestre a tutta altezza e balcone privato, mentre alcune presentano l’Horizon Balcony, che si trasforma in una finestra a tutta altezza con un pulsante.

Silver Origin incorpora caratteristiche a basso impatto ambientale: riduzione del 15% del consumo di carburante e minori emissioni di gas di scarico. Il sistema di posizionamento dinamico della nave verrà utilizzato quando sarà posizionata sopra delicati ecosistemi del fondale marino per evitare che l’ancora causi danni; le suite incorporano sistemi di purificazione dell’acqua dolce; un sistema di trattamento delle acque reflue supererà le più severe normative; i rifiuti saranno sottoposti a una rigida procedura di separazione.

Silversea Cruises ha lanciato il “Silversea Fund for the Galapagos”, fondo dedicato che sosterrà progetti educativi per salvaguardare il benessere dell’arcipelago per le generazioni future. I donatori beneficeranno di risparmi sui viaggi di Silversea, sotto forma di Future Cruise Credit.