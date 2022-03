Conrad debutta in Italia con il Chia Laguna Sardinia













Debutta il prossimo 13 aprile Conrad Chia Laguna Sardinia, terzo hotel del Chia Laguna Resort targato Hilton, noto indirizzo sulla costa sud occidentale gestito da Italian Hospitality Collection, alla sua quinta struttura dopo la new entry Courmayeur.

È anche il debutto in Italia di Conrad Hotels & Resorts, brand top di gamma di Hilton dedicato a viaggiatori moderni e facoltosi, che si affianca al Baia di Chia Resort Sardinia Curio Collection inaugurato la scorsa stagione e al 4 stelle Hotel Village.

«Con un valore totale dell’investimento di ristrutturazione e di rebranding del Chia Laguna pari a 30 milioni di euro in due anni, di cui si stima circa la metà per il nuovo nato – dichiara Marcello Cicalò, direttore operativo di Italian Hospitality Collection – daremo forte slancio e grande visibilità internazionale al resort e alla destinazione, paradiso della Sardegna. E dopo due anni complicati e intensi oggi vediamo finalmente forti segnali dai mercati internazionali».

L’impatto con la partnership Hilton e i suoi oltre 120 milioni di clienti fidelizzati in 122 Paesi è foriera di una stagione estiva in vera ripartenza per il turismo. Rispetto all’anno scorso, il trend delle prenotazioni è già al doppio sul resort. Al triplo per Conrad, tra 20% di americani (2,5% a febbraio 2019), 25% inglesi e altrettanti tra tedeschi e svizzeri.

«L’Italia sarà sempre il nostro primo mercato sull’intera stagione, che chiuderà a fine ottobre – precisa Marco Pedna, general manager del Chia Laguna Resort – E l’approccio internazionale all’ospitalità viaggerà mantenendo uno stretto legame con la Sardegna, in linea con la filosofia di Conrad Hotels & Resorts secondo cui gli ospiti possono sperimentare un servizio e uno stile di lusso, ma immersi nella forte identità della cultura locale».

Il nuovo Conrad Chia Laguna Sardinia è posizionato a soli 50 minuti da Cagliari, su una delle spiagge più belle della baia di Chia, quella di Monte Cogoni, caratterizzata da dune basse e sabbia chiara, e affacciato sulla laguna popolata da aironi e fenicotteri rosa. Offrirà 107 camere, di cui 73 suite e una presidenziale con servizio maggiordomo h24. Completano la struttura 11 ristoranti e bar (con chiosco f&b in spiaggia e food locale con prodotti a km 0), una spa da 1.000 mq, una piazza centrale per shopping ed eventi con spettacolo serale quotidiano, 5 piscine, 4 campi da tennis e 1 da calcetto, kids club, centro nautico e congressuale.

La vendita del prodotto si affida molto al trade, con importanti iniziative di prezzo e formazione (academy) rivolte al network di 6.000 agenzie.

“Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Italian Hospitality Collection in una delle più ambite mete balneari, apprezzata dai viaggiatori italiani e internazionali – conclude Alan Mantin, managing director, development, Southern Europe, Hilton – L’Italia è sempre molto ricercata, con un livello qualitativo dell’offerta molto alto. L’apertura del Conrad Chia Laguna Sardinia, nuovo straordinario ingresso nel brand che conta oltre 40 strutture, ci permette di introdurre un portfolio diversificato di brand e di soddisfare le più diverse esigenze dei consumatori».