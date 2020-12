Connect2Italy amplia l’offerta delle esperienze di viaggio

Connect2Italy si evolve e risponde alle richieste del suo pubblico internazionale arricchendo le categorie aggiuntive, presentando una nuova homepage e facilitando l’utilizzo della piattaforma.

Connect2Italy raccoglie il mondo del turismo in una piattaforma online, all’interno vi sono i buyers internazionali, interessati a comprare esperienze e luoghi made in Italy, senza muoversi dalla propria scrivania.

E far parte di Connect2Italy.com sostituisce la presenza a costosi eventi fieristici e congressi, con un’utenza attiva 24/24, per sviluppare accordi commerciali con i presenti.

Si ha inoltre un team di professionisti a disposizione, guidati da Alessandro Mancini e Vincenzo Pizzolante. Non c’è nessun costo di intermediazione sulle opportunità generate, con un nuovo paradigma del turismo ed un continuo programma di formazione per gli operatori turistici.

Connect2Italy si rivolge ad operatori ed eccellenze locali, come soluzioni uniche di accoglienza di cui l’Italia è piena (ville, palazzi storici, hotel di design), fornitori di esperienze uniche (Dmc regionali e unicità quali Ballo del Doge di Antonia Sautter o straordinarie esperienze in Cantina come Zenato Winery) e travel designer locali con conoscenza approfondita di prodotti territoriali specifici e in grado di rappresentare un’alternativa per i buyer esteri in cerca di esperienze particolari.

«Nel mio lavoro mi occupo di un turismo legato ad un target che spesso conosce già ciò che vuole, per questo è più difficile da accontentare. Ho trovato fin da subito grande entusiasmo da parte di tutto il team di Connect2Italy, facciamo tanto training con webinar specifici, in cui si scoprono viaggiatori sempre particolari in tutto il mondo», Laurence Meccoli, The Venetian Travel Planner.

Attualmente Connect2Italy sta cercando altre realtà turistiche e ricettive italiane particolari, per le numerose richieste che riceve ogni giorno da operatori stranieri con budget ampi, per scoprire l’Italia più originale ed autentica.