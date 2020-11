Confindustria Alberghi teme il fermo del turismo invernale

Confindustria Alberghi esprime tutta la sua preoccupazione sul fronte del turismo invernale, viste le notizie di stampa che della previsione di chiusura degli impianti sciistici, “un colpo di grazia all’economia della montagna che rischia di travolgere anche il settore alberghiero”.

Gli albergatori ricordano infatti che “i risultati registrati questa estate, seppur molto distanti da ciò che avveniva in passato, hanno solo in parte restituito una piccola boccata di ossigeno insufficiente a un segmento, quello delle destinazioni sciistiche, che rischia di non sopravvivere all’assenza di ospiti nel periodo notoriamente più richiesto dell’anno, quello legato a Natale e Capodanno”.

In merito alle misure di sostegno fin qui previste, Confindustria Alberghi ribadisce che non possono bastare ad affrontare una crisi del genere che continua ad allontanare il ritorno alla normalità e incide pesantemente sul fattore emotivo di chi viaggia.

“In questo particolare periodo dell’anno, quando le dinamiche di mercato non erano legate alla crisi epidemiologica – si legge nella nota – gran parte della domanda sia interna che internazionale aveva già programmato un periodo di vacanza presso una delle tante località di montagna italiane”.

La richiesta è di un irrobustimento degli interventi da parte del governo, visto che la crisi si sta inasprendo e prolungando e che le misure individuate sinora hanno arginato solo in parte le criticità del mondo alberghiero.

«Come operatori abbiamo sempre garantito sicurezza e tranquillità del soggiorno e le imprese hanno investito risorse importanti per adeguarsi agli standard richiesti e a tutte le misure di prevenzione – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi – Per questo chiediamo un sostegno forte, strutturato per permetterci di sopravvivere e trovarci pronti e operativi nel momento in cui si potrà ripartire».