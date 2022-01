Confindustria Alberghi sigla un accordo con Bper a supporto del turismo













Il Gruppo Bper (Banca e Banco di Sardegna) e Confindustria Alberghi hanno siglato un accordo commerciale al fine di promuovere la qualificazione, la crescita e la competitività delle aziende turistiche alberghiere.

L’accordo permetterà a Confindustria Alberghi di poter contare sulla consulenza specialistica di professionisti ed esperti del Gruppo Bper sull’intero territorio nazionale. Le imprese associate saranno dunque guidate, in base alle proprie necessità, al piano di investimento programmato, dopo aver individuato le soluzioni finanziarie più opportune.

Bper metterà a disposizione una vasta gamma di prodotti e servizi, sfruttando gli strumenti agevolativi previsti dal Pnrr, direttamente o anche attraverso le sinergie di Gruppo, ma anche quelli relativi ai differenti Fondi strutturali e d’investimento.

Il Gruppo rende disponibili risorse per un importo di 500 milioni di euro, integrando così i finanziamenti previsti dal Pnrr e, quindi, cofinanziando iniziative specifiche.

«L’accordo si inserisce nel quadro delle attività che Confindustria Alberghi pone a sostegno delle imprese in questo momento così difficile per il settore. Un prodotto finanziario che tiene conto degli obiettivi del PNRR ed è in linea con quelle attività necessarie anche a riqualificare l’offerta alberghiera declinando il tema della sostenibilità sia in chiave economica che sociale», ha dichiarato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.