Confindustria Alberghi: “Proroga della cig subito”

“Procedere immediatamente alla proroga della cassa integrazione”. Lo chiede perentoriamente Confindustria Alberghi, che evidenzia come molte imprese alberghiere abbiano già esaurito le 18 settimane di cig e siano oltre il 60% gli alberghi ancora chiusi, con la maggior parte di quelli aperti che parlano di assoluta debolezza della domanda, e quindi gli staff non sono al completo.

L’associazione di categoria sottolinea come, a partire dalla fine di febbraio, l’hôtellerie italiana stia subendo una situazione di fermo assoluto dell’attività su tutto il territorio nazionale, costringendo più del 95% delle aziende a chiudere e facendo scattare la cassa integrazione per il 96% dei lavoratori, più di 173mila addetti.

«Non possiamo permetterci ulteriori ritardi – incalza Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Confindustria Alberghi – Aziende e lavoratori stanno aspettando la proroga della cassa integrazione. Per le nostre aziende, che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali fin dai primi giorni di marzo, le 18 settimane previste sono terminate o prossime all’esaurimento. Il rischio è quello di lasciare per strada migliaia di lavoratori. Molte aziende, infatti, si trovano nella situazione di aver già esaurito o quasi terminato le 18 settimane di cig. Ci aspettavamo un intervento in tal senso in questi giorni, ma purtroppo nonostante le rassicurazioni del governo, le nostre aspettative sono ancora disattese».