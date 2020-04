Confindustria Alberghi: “Pronti a ripartire in attesa di notizie certe”

Sulla scia della dichiarazione di Conte sulla possibilità degli italiani di poter andare in vacanza questa estate – pur nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale – Confindustria Alberghi dichiara che le strutture sono pronte a partire e attendono notizie certe.

Gli alberghi non sono stati chiusi per l’emergenza, e la maggior parte ha dovuto interrompere l’attività per mancanza di clienti. “Quelli che hanno continuato ad operare in questi mesi – scrive l’associazione in una nota – in cui peraltro il rischio di contagio era particolarmente elevato, sono riusciti con cura, impegno e senso di responsabilità a offrire un soggiorno in sicurezza”.

Circa un mese fa, a fine marzo, l’Oms ha diffuso un documento specifico per il settore alberghiero in cui ha fornito indicazioni chiare per lo svolgimento dell’attività in sicurezza e le relative misure da assumere da parte degli operatori.

Le aziende del settore sono quindi già impegnate nell’adeguamento delle strutture per implementare operativamente il servizio necessario a un progressivo ritorno ad una normalità in cui, pur nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale, sia possibile ripartire.

Le misure identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità permettono di prevenire il rischio all’interno della struttura offrendo all’ospite un livello di sicurezza tale da consentire il soggiorno in totale serenità.

In questa fase gli alberghi italiani sono pronti alla piena implementazione delle misure previste. Allo stato attuale l’associazione teme che eventuali fughe in avanti di singole Regioni possano generare confusione agli occhi degli ospiti e dei cittadini poiché la “logica di misure diverse, da località a località, finirebbe per minare la credibilità delle destinazioni con conseguenze disastrosa sulla reputazione delle stesse”.

Chiarezza e condivisione su quello che oggi chiamiamo distanziamento sociale, conclude la nota di Confindustria Alberghi, “saranno fondamentali per garantirne la piena applicazione”.