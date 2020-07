Confermata Travelexpo, appuntamento a Terrasini dal 25 al 27 settembre

Nuova calendarizzazione per Travelexpo: la sua 22ª edizione si terrà dal 25 al 27 settembre 2020, a Città del Mare di Terrasini, in Sicilia, sempre più rinnovata nei suoi ambienti grazie agli investimenti effettuati dal gruppo alberghiero Cds Hotels.

Negli intenti degli organizzatori la nuova edizione post Covid di Travelexpo vuole essere l’avvio della rifondazione del sistema turistico e del un nuovo modello di fare impresa: una borsa B2B dedicata esclusivamente agli operatori della filiera turistica che, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Turismo, darà l’avvio a quella che, si spera, possa essere la stagione turistica più lunga di sempre.

«Sedici mesi no stop – spiega Toti Piscopo, patron di Travelexo – per recuperare il tempo perduto, in cui dovremo abituarci a convivere con il virus che tende a modificare anche il sistema genetico del modo di fare turismo, mutuando e contaminando abitudini e consuetudini di chi produce e chi consuma viaggi e vacanze».

Questa edizione di Travelexpo vuole anche essere laboratorio di analisi e sviluppo delle dinamiche, incubatore e motivatore per le imprese e per i professionisti del turismo sia del pubblico che del privato e vetrina di riferimento per gli operatori pubblici e privati dell’outgoing e sempre più dell’incoming.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Palermo e per il terzo anno consecutivo dell’Enit.