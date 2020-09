Confermata la seconda edizione del Roma Travel Show

Calendarizzata la seconda edizione del Roma Travel Show, in programma nella Capitale dal 19 al 21 febbraio 2021.

Nell’annunciare la conferma dell’evento fisico, gli organizzatori dell’unica fiera del turismo organizzato della Capitale, ospitata al Palazzo dei Congressi all’Eur, evidenziano che a seguito dei recenti provvedimenti per l’emergenza Covid-19, è possibile richiedere finanziamenti per la partecipazione a fiere e workshop internazionali, come figura Rts.

In particolare si possono richiedere fino a 150mila euro e la copertura delle spese può arrivare al 100% di quanto preventivato e documentato. È possibile richiedere anche contributi immediati a fondo perduto fino al 40%, mentre il finanziamento è a tasso agevolato per 4 anni. La richiesta va inoltrata online.