Confermata a Parma la Fiera del Camper

Confermata la Fiera del Camper, l’evento nazionale più importante del settore del turismo in libertà, in programma alle Fiere di Parma da sabato 12 a domenica 20 settembre.

Quella del 2020 è stata, a tutti gli effetti, l’estate del camper grazie ai numeri che il comparto ha messo a segno durante una stagione molto particolare: secondo l’Apc – Associazione Produttori Caravan e Camper, infatti, sono stati oltre 1 milione i camperisti che hanno affollato la nostra penisola durante i mesi più caldi, confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro e ideale per la ripartenza.

Inoltre, dopo il lockdown il comparto ha realizzato cifre a dir poco sorprendenti: se maggio 2020 aveva eguagliato le immatricolazioni del maggio 2019, l’Apc attesta che a giugno 2020 ha segnato un +50% mentre a luglio addirittura un +104%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e Apc – Associazione Produttori Caravan e Camper, hanno predisposto l’area di 61mila mq di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6 del complesso fieristico parmense.

Per quest’undicesima edizione del Salone sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui naturalmente il gotha del camperismo internazionale con quelli che sono i marchi più in vista del settore tra i quali Adria, Gruppo Trigano e la casa Elnagh che al Salone festeggia i suoi 70 anni di attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno caratterizzati dall’appellativo “70 Anniversary Edition”.

Ma al Salone, protagonista sarà anche turismo con una apposita sezione “Percorsi e Mete”, dove verranno illustrati nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all’aria aperta.

Imperdibile il Dante Tour in Emilia Romagna a bordo della propria mountain bike, ormai compagna inseparabile di ogni camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo e Marina Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni dei protagonisti della Divina Commedia; oppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e ricchi sapori.

Infine, con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po, Comacchio, Ravenna e Cervia, in una sorta di incontro spettacolare tra cielo e mare con visioni paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al fiume.

Non mancheranno le aree tematiche che arricchiscono la già notevole offerta per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (pad. 3, vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (pad. 3, area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (di fronte al pad. 3, attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti) e un’area per l’ educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma.