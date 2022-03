Confcommercio, Sangalli a Fiavet: «Dalla crisi potremo uscire più forti»













«I compleanni sono sempre occasioni di festa, anche se queste 60 candeline di Fiavet coincidono con un momento storico estremamente delicato, che, alle difficoltà della lunghissima emergenza pandemica, ha visto aggiungersi anche le drammatiche conseguenze di una crisi geo-politica, inflazionistica ed energetica internazionale. Proprio il settore di viaggi e turismo vive con particolare intensità questa perdurante incertezza, che ha imposto sacrifici e un profondo ripensamento». Con queste parole Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, rivolge i suoi auguri a Fiavet per l’anniversario che vede la storica sigla delle agenzie di viaggi italiane tagliare il traguardo dei sessant’anni di attività.

«In questo contesto, tuttavia – prosegue Sangalli – proprio l’associazionismo è la risposta ad una domanda di senso: dalle crisi si esce più forti se si esce insieme. Alla presidente Ivana Jelinic, in particolare, va dunque il pieno ringraziamento di Confcommercio per la passione e la determinazione con cui ha tradotto il suo impegno in questo cammino condiviso».

Fiavet festeggia sabato 26 marzo alle Officine Farneto con un Travel Party patrocinato dal ministero del Turismo.