Condor riprende i voli per Mombasa, Cape Town e Zanzibar

Torna a pieno regime il network della compagnia aerea Condor verso destinazioni africane: sono stati ripristinati, infatti, dal 30 settembre scorso i voli verso Zanzibar e Mombasa e dal 4 ottobre i voli verso Cape Town in Sudafrica.

L’ultimo volo Condor diretto verso le 3 destinazioni risaliva all’inizio del 2020. Ora è stata riattivata la operatività da Francoforte a Zanzibar ogni venerdì e domenica, per poi poter proseguire verso Mombasa. Cape Town invece è servita con voli diretti da Francoforte il martedì, il giovedì e il sabato.

Si tratta di importanti riattivazioni per il turismo di queste aree: Mombasa è infatti il punto di partenza ideale per esplorare i parchi nazionali del Kenya, tra cui lo Tsavo Est e Ovest, il Parco Marino di Watamu, o il Kilimanjaro. E da Mombasa, si può raggiungere Zanzibar, arcipelago super gettonato per le sue spiagge incontaminate. Mentre da Cape Town si parte alla scoperta del Sudafrica con safari avventurosi e soggiorni nelle metropoli cosmopolite.