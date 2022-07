Condor, patto di ferro con Airbus: nuovo ordine per il corto raggio













Il vettore tedesco Condor Airlines ha scelto la fsmiglia A320neo per ammodernare la propria flotta di aeromobili a corridoio singolo. L’accordo riguarda 41 aeromobili tra leasing e acquisto diretto.

«Dopo la decisione di Condor di ordinare l’A330neo per la propria rete di lungo raggio, siamo doppiamente grati al vettore che ha ora scelto anche la famiglia Airbus A320neo per modernizzare la propria flotta a corridoio singolo a seguito di un approfondito processo di valutazione. Siamo orgogliosi di questo chiaro voto di fiducia e diamo il benvenuto a Condor come futuro operatore di soli aeromobili Airbus», ha dichiarato Christian Scherer, chief commercial officer e head of Airbus international.

«Dopo la sostituzione dell’intera flotta per il lungo raggio con aeromobili all’avanguardia che consumano due litri di carburante per passeggero per centro chilometri entro l’inizio del 2024, il logico passo successivo per noi è modernizzare anche la nostra flotta per il corto e medio raggio. Con i nostri nuovi aeromobili A320neo e A321neo continueremo a sviluppare la nostra flotta e noi stessi come azienda, rispettando la nostra esigenza di consentire viaggi responsabili e confortevoli con emissioni di CO2 nettamente ridotte, consumi di carburante significativamente inferiori e meno rumore», ha dichiarato Ralf Teckentrup, ceo di Condor.

Alla fine di giugno 2022 la Famiglia A320neo aveva totalizzato più di 8.100 ordini da parte di oltre 130 clienti.