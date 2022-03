Condor attiva 16 rotte dirette per gli Stati Uniti













Ripartenza sprint per la compagnia aerea tedesca lesiure Condor che avvia da Francoforte 16 collegamenti aerei verso 12 destinazioni negli Stati Uniti nell’estate 2022.

Saranno voli diretti per Los Angeles, San Francisco, Boston e New York, operativi a partire da maggio; tutte destinazioni sono servite senza scalo più volte a settimana da Francoforte, con comodi collegamenti verso l’Italia.

Inoltre l’aerolinea vola verso quattro destinazioni in Canada: da Francoforte sono disponibili voli diretti per Vancouver, Whitehorse, Toronto e Halifax. Ed oltre alle già popolari destinazioni nordamericane di Condor, come Anchorage, Halifax e Las Vegas, la compagnia aerea leisure più popolare della Germania sta aggiungendo ulteriori rotte verso gli Stati Uniti e questa estate offrirà la più ampia gamma di voli verso gli Stati Uniti degli ultimi anni.

«A causa della pandemia, gli Stati Uniti e il Canada – sottolinea Ralf Teckentrup, ceo di Condor – sono stati accessibili solo in misura limitata per due estati. Quest’anno ci aspettiamo molta richiesta dai nostri passeggeri che finalmente potranno viaggiare di nuovo nella terra delle opportunità oppure scoprire le infinite distese del Canada, offriremo così ai nostri clienti una scelta ancora maggiore nella nostra programmazione dei voli estivi con nuove destinazioni come Los Angeles, San Francisco e Boston».