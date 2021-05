Condor Airlines lancia il nuovo sistema di prenotazione per le adv













Nuovo sistema di prenotazione B2B per Condor Airlines. Ora, tramite l’Extranet del vettore con sede a Francoforte è possibile prenotare anche le tariffe “agenti di viaggi”.

Carten Sasse, head of international sales di Condor, ha dichiarato: «Siamo lieti di informare che il nostro nuovo sistema di prenotazione B2B online è ora disponibile per le nostre agenzie partner nell’Extranet della compagnia, nella sezione Book. Con il codice agenzia è possibile prenotare facilmente sia i voli Condor che quelli delle nostre compagnie aeree partner, così come i servizi aggiuntivi tipo il posto o i pasti. Stiamo lavorando costantemente per migliorare ulteriormente il nostro nuovo servizio».