Con “Mordi la vacanza” Nicolaus premia le vendite in agenzia di viaggi

Il Gruppo Nicolaus prosegue la campagna d’incentivazione riservata alle agenzie di viaggi che unisce la raccolta punti alla gastronomia pugliese. L’iniziativa, dal titolo “Mordi la Vacanza: tu che piatto sei?”seguita dal claim “Estate, m’hai provocato? Con Nicolaus, me te magno!?” è attiva già dal 24 marzo e prosegue fino al 24 maggio 2022, e sta riscontrando un aumento del numero dei nuovi partecipanti, grazie al forte incentivo di una meccanica semplice ed estremamente premiante. Al raggiungimento di differenti soglie di punti, facilmente conteggiabili, si ha la possibilità di usufruire di sconti sulle vacanze in una selezione di strutture del Gruppo, gratuità e speciali gift.

A segnare giocosamente le differenti soglie associate al numero di pratiche vendute, le prelibatezze che rappresentano al meglio la gastronomia pugliese che, durante le vacanze estive, ha sedotto più di un vacanziero: “tarallo, orecchietta, polpetta, bombetta, pasticciotto e panzerotto, immaginati come un divertente invito per gli agenti a riconoscersi in uno di essi, sulla base di un crescendo di gusto che coincide con la soglia più ambita”, sottolinea la nota del t.o.

Valide per il conteggio sono tutte le vendite dei prodotti Nicolaus Club, Valtur, Turchese e Raro su soggiorni di almeno 7 notti e senza limitazioni per le proposte in offerta, con un particolare focus sulla proposta di prodotto estero che, quest’anno, rappresenta una delle grandi novità messe in campo da Gruppo turistico: 1 punto per le pratiche con destinazione Italia, 2 punti per qualsiasi pratica sull’offerta estera.

Il premio base, con almeno 15 punti, dà diritto a tutti a uno sconto di 800 euro per una vacanza in un qualsiasi Nicolaus Club, villaggio e resort Valtur, struttura Turchese Paradise & Friends o Raro Resort. I premi di fascia intermedia sono costituiti da pacchetti completi per una vacanza in Italia e all’estero.

I premi speciali saranno, invece, assegnati ai banconisti che avranno raggiunto le soglia massime di “Pasticciotto” (45 punti) e “Panzerotto (60 punti), primati che porteranno in dono due biciclette a pedalata assistita di ultima generazione.

«Non vedevamo l’ora che le condizioni fossero mature per poter lanciare una campagna di incentivazione dedicata alle agenzie che sono i pilastri su cui si basa il nostro lavoro. Per dar vita a questa nuova iniziativa, abbiamo voluto puntare ancora una volta su qualcosa di divertente, facilmente leggibile e con un pizzico di orgoglio associato a una destinazione regina delle vacanze italiane – commenta Isabella Candelori, direttore commerciale del gruppo Nicolaus – La pronta risposta subito dopo il lancio ci sta dando davvero una grande soddisfazione ed è un bel segnale sia per l’apprezzamento che “Mordi la Vacanza” sta dimostrando di riscuotere sia per l’andamento del medio raggio, prodotto che dà diritto a due punti».