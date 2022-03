Con il Villaggio Astoi, i t.o. tornano protagonisti a Bit 2022













Destinazioni, enti turistici, turismo organizzato: tutti guardano compatti a Bit 2022 – a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile prossimi – come piattaforma di rilancio per incoming e outgoing.

Lo dimostra una delle più interessanti novità di quest’anno: il Villaggio Astoi, un progetto di ampio respiro che ospiterà fino a 20 tour operator associati tra cui Alpitour, Alidays, Boscolo Tour Operator, Cocktail Viaggi, Costa Crociere, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Naahr Tour Operator, I Grandi Viaggi, I Viaggi del Mappamondo, Ota Viaggi, Veratour, Nicolaus-Valtur, Th Resorts.

Realtà che vanno ad aggiungersi ai numerosi operatori e reti distribuitive presenti in manifestazione con i loro stand, dai nomi storici quali Gattinoni-Viaggiare con Stile agli emergenti come Shiruq Viaggi.

Una compattezza che, ancora di più in questo momento, conferma l’importanza di tornare in presenza. La voglia di incontrarsi per fare business caratterizzerà non solo il Villaggio Astoi, ma tutto il percorso espositivo, declinato in tre aree caratterizzate da temi chiave, leisure, Mice, BeTech.

Tra le Regioni che, ad oggi hanno confermato, troviamo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e tutte stanno lavorando per presentarsi al meglio per promuovere il proprio territorio. A promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale sarà presente Enit, l’agenzia nazionale del turismo.

Tra le destinazioni estere si segnalano Cuba, Formentera, Giordania, Israele, Maldive, Marocco, Paraguay e Slovenia, Grecia, Romania, Cile, India e Iran oltre a Visit Usa, presente con i suoi co-espositori tra cui American Airlines, Gruppo British Airways-Iberia, Tap Air Portugal, La Compagnie, Norwegian Cruise Lines, Avis, Hertz, Firefly. Tra le altre realtà vettori di rilievo nazionale come Trenord e Compagnia aerea Binter.

Bit 2022 potrà contare su buyer altamente profilati da Europa (41%), e Nord America (15%), oltre che da Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa, in rappresentanza di tutte le tipologie più rilevanti. Ad oggi si registra un particolare interesse da Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito, Francia, Germania e Canada.

Completerà la manifestazione un ricco palinsesto di eventi all’insegna del tema “Bringing Innovation Into Travel”, perché mai come oggi il turismo ha avuto bisogno di innovazione sostenibile, per trovare una nuova dimensione dopo la pandemia.

Per informazioni: www.bit.fieramilano.it; @bitmilano